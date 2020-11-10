Челябинск, , 13:16 — REGNUM В Челябинске дети посёлка ОПМС-42 вынуждены добираться в школы пешком, при этом расстояние в один конец превышает три километра. Об этом пишут СМИ.

Прокуратура начала проверку по факту публикаций. По данным пресс-службы регионального ведомства, в основном дети обучаются в школе № 116. При этом прямой маршрут общественного транспорта не организован, не решён и вопрос с организацией перевозки учеников иным способом. Более того, дети порой срезают маршрут, проходя через железнодорожные пути.

Руководству Челябинска и главе местного отдела МВД России внесены представления. Результаты рассмотрения этих актов прокурорского реагирования, как и ход устранения нарушений, находится на контроле в облпрокуратуре.