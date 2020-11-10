Кострома, , 13:14 — REGNUM В Костромской области количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, за январь — сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось лишь на 2%. Такие данные опубликовало агентство «РИА Новости».

ДТП 44.mchs.gov.ru

Для сравнения, в соседней Ярославской области за год этот показатель снизился на 16,6%, в Вологодской области — на 11%, в Нижегородской и Кировской областях на 13,4% и 4,9% соответственно. Хуже, чем в Костромском регионе дела обстояли в Ивановской области, где количество подобных происшествий удалось снизить лишь на 0,6%.

На 100 тысяч автомобилей за 9 месяцев текущего года в Костромской области регистрировали 225 ДТП с пострадавшими. По этому показателю область заняла 54 место среди 85 российских регионов. Меньше всего подобных ДТП зарегистрировали в Чеченской республике (44), больше всего — в Республике Тыва (632). На 100 тысяч населения в Костромской области за указанный период фиксировали 109 ДТП с погибшими и ранеными, при этом на 1 тысячу пострадавших приходилось 44 погибших.

Отметим, что по информации регионального управления ГИБДД, в период весенней самоизоляции аварийность на дорогах и количество погибших в ДТП в Костромской области снизились на 13−15%. После снятия ограничений показатели начали вновь расти.