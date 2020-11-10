Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM В Свердловской области выписали уже 31,2 тыс. человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 10 ноября 2020 года, в Свердловской области за минувшие сутки выписан 301 человек.

В регионе вновь увеличилось число тяжелобольных с COVID-19, побив «рекорд» от 9 ноября. 453 пациента лежат в тяжёлом состоянии (299 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 191 — на ИВЛ), 1801 — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено уже 847 смертей от COVID-19.