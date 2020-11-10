Челябинск, , 13:07 — REGNUM В Челябинской области дисквалифицирован глава унитарного предприятия «Каслинский хлебозавод». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Представление об этом направил городской прокурор. По данным ведомства, гражданин допустил долг по зарплате перед девятью сотрудниками на общую сумму более 325 тыс. рублей. Это произошло за июнь-июль.

Кроме того, в январе и марте гражданин был привлечён к административной ответственности за просрочку зарплаты. С учётом всего этого руководитель дисквалифицирован на один год. Отметим, что постановление мирового судьи пока не вступило в законную силу.