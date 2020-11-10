Москва, , 13:05 — REGNUM Более 300 тысяч заявок поступило на участие в студенческой олимпиаде «Я — профессионал» — одном из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Регистрация на четвертый сезон олимпиады продлится до 24 ноября. Зарегистрироваться могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов.

«Две недели остается до завершения регистрации на олимпиаду «Я — профессионал». Мы рады сообщить, что получили уже 301 279 заявок на участие в проекте. Статистика показывает, что молодежь активизируется ближе к концу регистрационного периода, — сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара, — А тем, кто хочет поучаствовать, но сомневается в своих силах, я рекомендую обязательно попробовать. Как минимум вы получите ценный опыт, как максимум — сможете выиграть льготы на поступление, профильные стажировки и даже денежную премию».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров уточнил, что «в топ-5 регионов по числу регистраций на олимпиаду входят Москва (85 469 заявок), Санкт-Петербург (27 917), Республика Башкортостан (9 728), Волгоградская область (9 566) и Республика Татарстан (9 516)».

«Наибольшее количество заявок на олимпиаду подали студенты столичных вузов: Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (13 316 заявок), НИУ ВШЭ (10 595) и МГУ им. М. В. Ломоносова (6 179)», — сказал он.

В 2020—2021 учебном году олимпиада проводится по 72 различным направлениям. Они охватывают как традиционные дисциплины, среди которых филология, математика, юриспруденция и экономика, так и междисциплинарные и передовые науки: робототехнику, квантовые технологии, машинное обучение и многое другое. Каждый студент может зарегистрироваться на одно или сразу несколько направлений.

По словам Валерии Касамара, самыми востребованными направлениям на данный момент являются «Лечебное дело и педиатрия» (14 554 заявки), «Психология» (11 736 заявок), «Математика» (10 580 заявок), «Биология» (10 475 заявок) и «Экономика» (10 265 заявок). На протяжении всей регистрационной кампании эти направления входят в пятерку лидеров по количеству заявок.

Алексей Комиссаров добавил, что «участие в олимпиаде «Я — профессионал» — это возможность не только побороться за призы, но и оценить свою готовность к выходу на рынок труда». «Олимпиадные задания разрабатываются при участии состоявшихся экспертов-практиков, поэтому результат, который получает студент, — объективный показатель его профессионального уровня. Такой взгляд со стороны может быть очень полезен для определения своих сильных сторон, а также тех компетенций и навыков, которые нужно подтянуть», — отметил Алексей Комиссаров.

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует уже 27 ноября. Он пройдет полностью в дистанционном формате. Студенты, успешно справившиеся с заданиями онлайн-отбора, получат приглашения на заключительный этап. Он состоится с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус — премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».