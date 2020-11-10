Тула, , 13:04 — REGNUM Петицию о переводе школ Тульской области на дистанционный формат обучения распространяют в социальных сетях — петицию активно подписывают учащиеся региона, число подписей превысило 20 тыс.

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«Заражаемость растёт, риск подхватить вирус тоже», — говорится в тексте петиции.

С 9 ноября общеобразовательные учреждения региона возобновили работу в очном формате после каникул. На последнем заседании оперштаба отмечалось, что уровень заболеваемости среди школьников за последние недели в два раза ниже, чем среди взрослых, у всех детей болезнь проходит в легкой или бессимптомной форме, при этом среди школьников инфекция распространяется в разы медленнее, чем у взрослых. Губернатор Алексей Дюмин поручил при необходимости принимать решение о переводе той или иной образовательной организации на дистанционную форму.