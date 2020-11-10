Оренбург, , 13:04 — REGNUM В Оренбургской области министр здравоохранения Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram назвала несколько вариантов организации образовательного процесса в школах с учетом эпидситуации. Это стало ответом на множество просьб в соцсетях об отказе от дистанционного обучения школьников.

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Министр подчеркнула, что важно закрепить тенденции по снижению заболеваемости. «Это не значит, что дистант будет вечно. И даже более того скажу, что это не значит, что он будет две недели», — сказала она.

По словам главы ведомства, к концу этой неделе (до 15 ноября) оперштаб определится с последующим форматом обучения. Напомним, согласно указу губернатора, школьникам продлили период дистанционного обучения на неделю — до 23 ноября.

Татьяна Савинова подчеркнула, что вариантов организации учебного процесса может быть несколько — с учетом эпидситуации. Например, очное обучение могут разрешить в определённых населенных пунктах. Вторым вариантом может стать перевод на очное обучение младшеклассников.

«К концу недели примем решение: либо еще полноценная неделя дистанционного обучения, либо постепенно начнем выводить детей на очное обучение», — отметила глава регионального минздрава.

Она обратилась к молодым родителям, которые посредством соцсетей просят выпустить детей в школы, с просьбой — пожалеть своих пожилых родственников. Ограничительные меры принимаются с целью их защиты и уже показали свою эффективность.

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