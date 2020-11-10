Уфа, , 13:02 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил правоохранителей Башкирии с Днем сотрудника внутренних дел России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

В своем поздравлении он отметил, что в случае опасности даже самые самоуверенные граждане сразу обращаются за помощью к полицейским, которые делают свою тяжелую и неблагодарную работу и в холод, и в жару. При этом они не часто слышат добрые слова в ответ.

Хабиров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за огромные усилия по охране правопорядка и поздравил с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.

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