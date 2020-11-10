Лондон, , 12:57 — REGNUM Термин «локдаун» (lockdown), который обозначает режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за пандемии коронавирусной инфекции, назван словом 2020 года по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary. Об этом сообщает The Guardian.

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В словаре «локдаун» определяется как «введение жёстких ограничений на поездки, взаимодействие в обществе и доступ к общественным местам». Отмечается, что в последний год на фоне пандемии коронавируса его использование резко возросло — на 6000%. В 2019 году было зарегистрировано 4 тыс. случаев использования этого термина. В 2020 году этот показатель превысил четверть миллиона.

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В списке претендентов на звание слово года также значились в основном термины, связанные с новым вирусом — «коронавирус» (coronavirus), «принудительный неоплачиваемый отпуск» (furlough), «дистанцирование» (social distancing) и глагол «самоизолироваться» (self-isolate).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году британский словарь Collins назвал словом года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи шведской эко-активистки Греты Тунберг. А в 2017 году словосочетанием года было признано выражение «фейковые новости» (fake news), часто употребляемое президентом США Дональдом Трампом.

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