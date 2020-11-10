Ханты-Мансийск, , 12:57 — REGNUM В Югре введут электронную регистрацию посетителей при входе в торговые центры. Об этом на заседании оперативного штаба заявила глава региона Наталья Комарова .

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Данная мера вводится в целях профилактики коронавирусной инфекции. Наталья Комарова дала поручение в течение недели разработать систему данной регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Югре на 10 ноября зарегистрировано 30 237 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 25 242 человека, 287 пациентов с COVID-19 скончались.