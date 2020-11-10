Красноярск, , 12:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 328 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в региональном оперштабе.

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Темп прироста за сутки составил 1,1%. За весь период в регионе коронавирус выявлен у 29 584 человек. Выздоровел 22 101 человек, в том числе 309 — за последние сутки.

В Красноярском крае проведено 1 448 197 тестов на коронавирус (+ 11 600 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 ноября в Красноярском крае выявили 329 носителей коронавируса.

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