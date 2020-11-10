Киев, 10 ноября 2020, 12:57 — REGNUM Возле линии разграничения между Украиной и ЛНР заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) «Золотое», «Станица Луганская» и «Счастье». Об этом сообщила 10 ноября пресс-служба украинской «Луганской областной администрации».
В пресс-службе отметили, что пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 16:00 по местному времени. Для въезда на подконтрольную Украине территорию у человека должна быть маска, кроме того, на пункте пропуска ему измерят температуру.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что на открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье» должен был присутствовать вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников.
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