Стокгольм, , 12:54 — REGNUM В период с 26 октября по 1 ноября в Швеции провели 193 293 теста на коронавирус, что обошлось шведскому бюджету в €26,3 миллиона. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Однако Агентство общественного здравоохранения не намерено останавливаться на достигнутом показателе и планирует увеличивать число производимых тестов.

В ведомстве подчеркивают, что проверка людей на наличие коронавирусной инфекции является одной из приоритетных задач в настоящее время.

«Проведение тестирования — важная составная часть текущей стратегии, в отличие от прошлой весны, когда такой возможности не было. Количество этих тестов может увеличиваться, хотя я прекрасно понимаю, что ситуация в регионах очень напряженная», — руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл.