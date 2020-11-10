Барнаул, 10 ноября 2020, 12:45 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что уволить скандального главу администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, ставшего скандально известным после того, как чиновник всевозможными способами пытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле, а затем — езду без прав — не просто. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM:
Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на судебное решение о лишении водительских прав, генерал Новиков вновь сил за руль. После этого был приговорён к 10 суткам ареста. Но наказание до сих пор не отбыто — чиновник ссылается на докторов и их противопоказания. Сегодня, 10 ноября, стало известно что опальный чиновник сам написал заявление об уходе.
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