Барнаул, , 12:45 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что уволить скандального главу администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, ставшего скандально известным после того, как чиновник всевозможными способами пытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле, а затем — езду без прав — не просто. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM:

Оксана Молодых «Полагаю, что столь осторожная позиция мэра, как минимум, связана с фактом нахождения Вячеслава Григорьевича на больничном. В данном случае уволить человека весьма затруднительно даже если очень захотеть. При этом я не исключаю и наличие неких иных скрытых причин, о которых мне неизвестно. Кроме того, Вячеслав Новиков пользуется серьезным авторитетом в различных кругах и имеет высокий уровень профессиональных способностей. А такие обстоятельства всегда добавляют осторожности в принятии решений относительно служащего. Как говорится, — не забалуешь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на судебное решение о лишении водительских прав, генерал Новиков вновь сил за руль. После этого был приговорён к 10 суткам ареста. Но наказание до сих пор не отбыто — чиновник ссылается на докторов и их противопоказания. Сегодня, 10 ноября, стало известно что опальный чиновник сам написал заявление об уходе.

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