Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё восемь летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 6−9 ноября 2020 года в области случалось по восемь смертей от COVID-19, если верить официальной статистике. 5 ноября сообщалось о кончине семи человек от инфекции.

Теперь в регионе подтверждено 847 смертельных случаев о COVID-19. Всего в России умер с начала пандемии уже 31 161 человек, заболевший коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 39 070 случаев заражения коронавирусом.

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