Магас, , 12:44 — REGNUM В Ингушетии получат поддержку свыше 450 семей погибших сотрудников правоохранительных органов, а также инвалидов и ветеранов силовых структур. В День сотрудников органов внутренних дел благотворительный фонд раздаст им продуктовые наборы, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе главы и правительства субъекта.

«Продовольственная помощь в виде мяса крупного рогатого скота и продуктов первой необходимости Национальным фондом развития Республики Ингушетия будет оказана свыше 450 семьям», — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный фонд развития Ингушетии создан по инициативе главы региона Махмуда-Али Калиматова весной 2020 года. На средства фонда оказывается помощь малоимущим жителям региона, попавшим в сложные жизненные ситуации, в частности из-за пандемии коронавируса. За прошедшее время фондом не раз раздавались продуктовые наборы, получателями которых стали тысячи жителей субъекта.

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