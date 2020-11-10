Мурманск, , 12:42 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявлено 239 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидеры по суточному приросту — Мурманск (+96), Североморск (+35) и Мончегорск (+24). На лечении с COVID-19 находятся 4174 человек.

По данным штаба, выросло и число летальных исходов — за сутки скончались пять человек с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 349 человек.