Самара, , 12:42 — REGNUM Предпринимателям Самарской области выдали 11,2 млрд рублей кредитов на возобновление деятельности. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, льготные кредиты под 2% годовых на возобновление своей работы, с возможностью последующего списания, получили 7,6 тысяч представителей малого и среднего бизнеса (МСП) в Самарской области (на общую сумму 11,2 млрд рублей). При этом, реструктуризацией действующих кредитов воспользовались 1,6 тысяч бизнесменов (на общую сумму 17,7 млрд рублей).

Помимо этого, в Самарской области было одобрено 1166 заявок на получение беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты своим сотрудникам сроком на шесть месяцев (на общую сумму 2,5 млрд рублей).

Отмечается, что субсидии на неотложные нужды, которые выдавались предпринимателям в апреле и мае текущего года, получили более 22 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в Самарской области (на эти цели было направлено порядка двух млрд рублей).

На этих предприятиях работают более 80 тысяч местных жителей.

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