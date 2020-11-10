Москва, 10 ноября 2020, 12:38 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, запущен новый портал «Национальные проекты России». Отличительная особенность портала — обратная связь с правительством.
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Отмечается, что этот информационный ресурс содерит планы развития страны на ближайшее будущее и меры по улучшению качества жизни населения.
Перейдя по ссылке национальныепроекты. рф граждане подробно смогут узнать о всех нацпроектах, реализуемых на территории РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2020 года расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов исполнены на 35,1%.
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