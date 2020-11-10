Токио, , 12:37 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры Tetris Effect: Connected. Его опубликовали 9 ноября на YouTube-канале издательства Enhance Experience.

В издании Connected геймеры получат доступ к различным функциям: многопользовательским и кооперативным матчам, «классическому режиму» и всему контенту оригинальной Tetris Effect. Игра уже доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X.

Напомним, оригинальная Tetris Effect вышла в 2018 году. Игра была тепло принята геймерами и критиками.

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