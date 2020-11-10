Тула, , 12:36 — REGNUM В Тульской области 96 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. 93 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом на заседании регионального оперативного штаба 9 ноября сообщил глава минздрава региона Алексей Эрк, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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По данным, которые привёл региональный министр, в настоящее время в стационарах четырех учреждений здравоохранения-за выявленных случаев коронавируса введён карантин.

Всего в регионе на госпитализации находятся 1426 человек, из них 96 находятся в реанимации, 93 — на ИВЛ. Свободно на 9 ноября 177 коек. Помощь больным оказывают более двух тысяч медицинских работников, для оказания медпомощи привлечены 125 медиков из других регионов.

По данным федерального штаба на 10 ноября, за сутки в Тульской области подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусом, 87 человек выздоровели, двое скончались. Всего за период пандемии в регионе подтверждено 13 665 случаев заражения, 11 572 человека выздоровели, умерли 442 пациента.