Стокгольм, , 12:39 — REGNUM Согласно данным шведской полиции, число преступлений с использованием огнестрельного оружия увеличилось почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Самый большой рост фиксируется в Стокгольме. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Так, в период с января по октябрь текущего года на территории Швеции произошло 315 случаев незаконного применения оружия. Число погибших в результате перестрелок также увеличилось. За отчетный период 37 человек погибли и еще 105 пострадали, в то время как данные показатели в 2019 году составляли 31 и 91 человек соответственно.

Рост числа перестрелок наблюдается в Стокгольме, где правоохранителями регулярно проводятся аресты членов организованных преступных группировок, что приводит к «дисбалансу в структуре организованных преступных группировок».

Таким образом, аресты вызвали участившиеся разборки в криминальной среде.