Москва, , 12:35 — REGNUM Рядом с высоткой МИД РФ на Смоленской площади в Москве появилась граффити-надпись, намекающая на критическое отношение к внешней политике России. Соответствующий снимок публикует телеграм-канал «Москва сейчас».

На фото видна надпись белой краской с текстом «Су-24. Ми-24. Терпим», нанесённая белой краской на парапет подземного перехода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне военные силы ПВО Азербайджана сбили российский военный сопровождающий вертолёт Ми-24 на территории Армении. В 2015 году турецкие военные силы сбили Су-24 на территории Сирии.