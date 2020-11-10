Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Местные рекомендации по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в регионах Швеции все еще могут оказаться эффективными. Однако к желаемому результату их ужесточение, похоже, не привело. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Напомним, что первым леном Швеции, где Агентство общественного здравоохранения рекомендовало ужесточить действующие ограничения, стала Уппсала. Затем число таких регионов за считанные дни возросло до девяти.

Однако местные ограничения, по крайней мере, через первые две недели не проявили себя. Распространение коронавирусной инфекции не уменьшилось, а возросло, сообщают журналисты.

В свою очередь, главный инфекционист Уппсалы Йохан Нёйд считает, что еще рано говорить о целесообразности введения новых ограничений.

«С точки зрения инфекционного контроля было бы замечательно, если бы все шведы закупились едой на три недели вперед и заперлись у себя в комнате. Тогда распространение упадет до нуля. Но какова цена? Сколько же социальных механизмов надо задействовать, чтобы остановить распространение?», — заявил главный инфекционист региона Норрботтен Андерс Нюстедт.

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