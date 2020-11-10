Сеул, , 12:35 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели людей после вакцинации от гриппа. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Так, по состоянию на 00:00 по местному времени в стране скончался 101 человек. 83,2% случаев смерти приходится на пожилых людей в возрасте старше 70 лет.

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что в 97 случаях взаимосвязь между вакцинацией и смертью не установлена. По оставшимся четырем случаям ещё ведётся расследование.

Экспертам удалось выяснить, что 64 человека (63,4%) скончались спустя 48 и более часов после вакцинации, 17 человек (16,8%) — в течение суток после вакцинации.

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