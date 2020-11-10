Симферополь, , 12:24 — REGNUM Сразу 15 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Республике Крым за последние сутки, данные опубликованы федеральный региональным оперативным штабом 10 ноября.

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Это самое большое число зарегистрированных летальных исходов в Республике Крым за сутки за весь период пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе за сутки подтвердился 141 новый случай заражения коронавирусом, общее число заразившихся, по данным федерального оперативного штаба — 11 157 человек, скончались 183 пациента, согласно данным федеральной статистики.