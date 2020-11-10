Абакан, , 12:23 — REGNUM Проблема дефицита лекарств в аптечных сетях актуальна не только для Хакасии, но и для других регионов РФ. Об этом заявили в минздраве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения, дефицит не распространяется на перечень жизненно-важных препаратов. Медицинские организации, где лечат пациентов с COVID-19, также обеспечены всей линейкой медикаментов.

В минздраве пояснили, что аптечные сети впервые столкнулись с дефицитом лекарств в конце сентября. У поставщиков закончились остатки медпрепаратов, закупленных до новшеств в маркировке. Затем произошёл сбой в системе новой маркировки лекарств, из-за чего объём «зависших» товаров «стал исчисляться миллионами упаковок по всей стране». Также на ситуацию повлиял возросший спрос со стороны населения на противовирусные и антибактериальные препараты.

Замминистра здравоохранения Хакасии по фармдеятельности Анна Прижегодская отметила, что в республике на сегодняшний день фиксируются перебои с противовирусными и антибактериальными препаратами. Однако медикаменты небольшими партиями поступают в частные аптеки.

В первую очередь лекарствами обеспечиваются медицинские организации. Обеспеченность медицинских организаций Хакасии по разным лекарственным препаратам составляет от одного до трёх месяцев.

Также в ближайшее время в республике начнётся лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. На эти цели получено 20 млн рублей. В Хакасии выдачей лекарств пациентам с коронавирусом будет заниматься медицинская организация, минуя аптеку.

Ожидается, что медучреждения начнут выдачу лекарств для пациентов с COVID-19 к концу месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в Хакасии выявлено 8533 носителя коронавируса.

Читайте также: В Хакасии выявили 168 новых носителей коронавируса