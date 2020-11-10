Сеул, , 12:25 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили еще 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих и членов их семей, прибывших в Южную Корею с 23 октября по 8 ноября.

В настоящее время граждане США изолированы и находятся в медицинских учреждениях на базе «Кэмп-Хамфрис» в Пхёнтхэке и на авиабазе в Осане.

Общее число случаев заражения, выявленных на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 319.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 100 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 27 653.

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