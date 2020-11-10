Великий Новгород, , 12:22 — REGNUM За истекшие сутки в Новгородской области выявили 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 10 ноября в региональном оперштабе. Это на пять случаев больше, чем днем ранее, и на девять больше, чем двумя днями ранее. В регионе будут введены новые ограничения для борьбы с пандемией.

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Более половины новых случаев инфекции — 67 — пришлись на Великий Новгород, еще 19 — на прилегающий к нему Новгородский район. Нарастающим итогом в Новгородской области выявлено 8388 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровели 6017 человек, из них десять — за последние сутки.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, в ходе заседания оперативного штаба губернатор Андрей Никитин сообщил о введении ряда ограничений на территории региона.

«Будет запрещен доступ детей в торговые центры без сопровождения взрослых, приостановлена деятельность детских игровых комнат в торговых центрах и на предприятиях общественного питания, работа фудкортов, за исключением территорий автозаправочных станций и вокзалов. Кроме того, на церемонии регистрации брака в органах ЗАГС смогут присутствовать не более пяти человек, такое же ограничение установлено для групповых экскурсий», — сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба.

В Великом Новгороде, Боровичском, Старорусском, Валдайском районах будет временно приостановлена диспансеризация, обязательные периодические медицинские осмотры работников.

По данным на 9 ноября в областных стационарах с коронавирусной инфекцией находятся 767 человек, пять человек подключены к аппаратам ИВЛ. Свободно 15% коечного фонда. С 11 ноября ковид-госпиталь развернут на базе Окуловской ЦРБ на 150 мест.

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