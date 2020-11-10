Майкоп, , 12:20 — REGNUM В Адыгее стали участниками проекта «Волонтёры против короны» 25 студентов Майкопского медицинского колледжа. Волонтеры-медики пришли на помощь своим старшим коллегам в инфекционных госпиталях, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Студенты работают в «красной зоне» с первых дней пандемии коронавируса.

«Все будущие медики пришли на работу по собственному желанию, понимая, что это уникальный и бесценный опыт, боевое крещение, а также реальная помощь медикам в это непростое для всех нас время», — сообщили в минздраве Адыгеи.

Как сообщили 10 ноября в федеральном оперативном штабе, в Адыгее с 12 октября резко выросло число заболевших COVID-19. В настоящее время ежедневно выявляется не менее 70 новых случаев заражения. Общее число носителей коронавируса за все время пандемии уже достигло 6453 человек. Число скончавшихся составляет 56 человек.