Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Предпроектные работы по продлению фиолетовой (пятой) линии петербургского метрополитена должна будет обеспечить компания «Метрогипротранс». С этим претендентом заключили контракт комитет по развитию транспортной инфраструктуры, следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

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Речь идет об участке Фрунзенско-Приморской линии метро между несуществующими пока станциями «Шуваловский проспект» и «Коломяжская» с одноименным депо. Стоимость контракта составляет 31,2 млн — цену сбросили с 40 млн рублей.

Подрядчик должен завершить работы до 19 ноября 2021 года. Сами упомянутые станции не появятся на карте петербургской подземки до 2030 года.

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Заметим, конкурс на проект Фрунзенско-Приморской линии от «Комендантского проспекта» до «Коломяжской» изначально объявляли еще в 2007 году. Сдать его надо было в 2008 году за 221 млн рублей.

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