Новосибирск, , 12:20 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено ещё одно уголовное дело о жестоком обращении с ребёнком в туберкулезной больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что ранее из учреждения была уволена медсестра, которая подняла ребёнка за волосы. Было возбуждено и расследуется уголовное дело.

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«В ходе расследования уголовного дела следователями СКР был установлен ещё один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребёнка. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.