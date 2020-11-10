Курган, , 12:19 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 94 новых случая заражения коронавирусом. Из них 39 выявлены в Кургане, сообщает 10 ноября региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 93 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 10 ноября выявлено 6805 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 10 ноября от коронавируса излечились 5406 человек, 105 пациентов с COVID-19 скончались.