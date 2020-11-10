Москва, , 12:18 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом депутатов Госдумы был на прошлой неделе, сейчас число заболевших снизилось. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«117 депутатов, это и те, кто сегодня переболели, и те, кто болеет — 38 человек, пик был на прошлой неделе — 40 человек», — отметил Володин.

Госдума готовится утвердить глав пяти министерств и одного вице-премьера.