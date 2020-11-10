Пекин, , 12:16 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что инцидент с одним из добровольцев испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии не связан с самим препаратом.

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"Компания Sinovac Biotech уже сделала заявление. Согласно заключению исследовательского института бразильского партнера, этот инцидент не связан с вакциной», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что испытания вакцины Coronavac от коронавирусной инфекции, которая была разработана китайской лабораторией Sinovac, были приостановлены бразильским агентством по надзору за здоровьем Anvisa из-за «серьезного инцидента»

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