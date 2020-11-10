Тюмень, , 12:09 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 152 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 10 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 156 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 ноября зарегистрировано 14 931 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9573 человек, 93 пациента с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона на 10 ноября 23 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2171 человек — под медицинским наблюдением.