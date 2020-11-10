Абакан, , 12:09 — REGNUM По состоянию на 10 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 8533 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 168 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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Выздоровели 149 пациентов. За весь период количество выздоровевших выросло до 5986 человек.

Получают лечение 2002 пациента, в том числе 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 ноября в Хакасии подтвердили 164 случая заражения коронавирусом. За всё время в республике скончались 83 пациента с COVID-19.

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