Уфа, , 12:11 — REGNUM 105 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было подтверждено 11 758 случаев заражения этой инфекцией. При это справились с ней 10 932 человека, в том числе 92 человека в минувшие 24 часа.

На дому продолжают лечение 475 человек, а в стационарах лечатся 289 пациентов с COVID-19. При этом 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе скончался один пациент в COVID-19. А всего в Башкирии умерли 62 пациента с COVID-19.

В Башкирии также выявили за сутки 299 пациентов с внебольничной пневмонией, а 305 пациентов выздоровели.

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