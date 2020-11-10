Новосибирск, , 11:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало информацию о нехватке мест в инфекционном госпитале на базе горбольницы № 1. Видео из медучреждения на своей странице в Facebook ранее опубликовал депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Инфекционный госпиталь на базе горбольницы № 1 работает в режиме сортировочного центра, где ежедневно происходит ротация больных: выписка пациентов с выздоровлением, перевод пациентов в стабилизированном состоянии в инфекционные стационары второго уровня или на амбулаторный этап, на долечивание, — заявили в минздраве. — Ежедневно в приёмный покой стационара обращаются более 100 человек. Каждого поступившего медики осматривают и обследуют, чтобы оценить тяжесть состояния и принять решение о тактике лечения. Пациентов, которые могут лечиться амбулаторно, консультируют. Тех, кому необходима госпитализация, помещают в стационар. Ежедневно госпитализируют 60−80 человек. Часть вновь поступивших пациентов может быть временно размещена в коридоре, однако после освобождения мест в палатах все больные переводятся на освободившиеся койки».

В министерстве уверяют, что, независимо от размещения, все пациенты получают необходимую терапию в полном объёме.

Напомним, что в опубликованном Антоновым видео говорилось, что инфекционный госпиталь «постоянно забит пациентами под завязку», мест в палатах и кислорода не хватает.

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