Волгоград, , 11:58 — REGNUM В Волгоградской области снова выросло суточное значение выявленных носителей коронавируса — 227, что на два превышает показатель предыдущих суток. Скончались два человека, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 6255 взрослых и 49 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 2337 пациентов. За сутки после лечения выписали 289 человек. Всего в регионе подтвердили 22 тыс. 493 случая заражения инфекцией, выздоровели 19 тыс. 923 человека.

Зарегистрировано ещё два летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 233 пациента волгоградских больниц.