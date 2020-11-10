Киев, , 12:03 — REGNUM Министерство Украины допустило ошибку при публикации данных о числе выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки. Уточнённые данные сообщили 10 ноября в пресс-службе министерства.

Всего за минувшие сутки на Украине выявили 10 179 случаев заражения, а не 10 842, как сообщалось ранее. Остальные сведения от минздрава Украины оказались корректными.

Напомним, что всего за время пандемии на Украине выявили 479 197 случаев заражения SARS-CoV-2.

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