Нижний Новгород, , 11:51 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 10 ноября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 370 827 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

В среднем за неделю охват тестированием составил 436,7 теста на 100 тыс. населения, что стало очередным максимальным показателем с начала пандемии.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 13 825 нижегородцев, что также является одним из рекордным показателей ежесуточного тестирования. Накануне тесты сдали 13 667 жителей региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 42,81% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 908 человек.

Читайте также: От COVID-19 за сутки скончались 13 жителей Нижегородской области