Москва, , 11:47 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что глубокие традиции мужества, истинного патриотизма укреплялись многими поколениями испытанных бойцов правопорядка.

«Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — благородная работа. Главное — не отступать перед испытаниями и верно служить Закону и народу России», — отметил Путин и пожелал сотрудникам МВД успехов в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. До 1991 года этот праздник назывался «День советской милиции», до 2011 года — «День российской милиции».

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