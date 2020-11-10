Саратов, , 11:52 — REGNUM Очередной жертвой коронавируса в Саратовской области стала 63-летняя женщина. Таким образом, по информации облминздрава на 10 ноября, от последствий заражения SARS-CoV-2 скончались 174 жителя региона.

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Пожилая пациентка принимала противовоспалительные и антибактериальные препараты после появления симптомов заболевания, но ее состояние не улучшалось. Женщину госпитализировали в ковидный стационар. Консилиум медиков разработал для больной тактику лечения. В госпитале пациентка провела шесть суток, одни сутки была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Проводимая терапия оказалась безуспешной. Кроме этого, пациентка имела сопутствующие патологии.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 10 ноября заражены коронавирусной инфекцией 22 477 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 201 жителя региона. Минувшим днем заболели 204 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 15 345 человек, за сутки — 163 пациента.

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