Пермь, , 11:46 — REGNUM Внештатный советник губернатора Пермского края по социальным вопросам и учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев предложил ввести дистанционное обучение для учеников старших классов, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

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»В первую очередь это касается учащихся старше 10−15 лет, потому что младшие дети точно реже заражаются, легче переносят заболевание, и есть данные, что меньше заражают других. Но это спорно. Мое предложение было — ввести дистанционное обучение для вузов, ссузов и старших классов», — сказал Жебелев.

Кроме того, в числе эффективных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции он назвал удаленную работу (в случаях, когда можно это сделать без ущерба для производственных процессов) и запрет массовых мероприятий, где число участников превышает десять человек.

Напомним, в Пермском крае с конца марта выявлено более 15 тысяч носителей коронавируса. Ежедневно суточный показатель выявляемых случаев заражения растет.

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