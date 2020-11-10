Белгород, , 11:47 — REGNUM Вокзал прибытия и отправления поменяет поезд № 99М/100В Белгород — Москва. С января 2021 года конечной точкой станет Павелецкий вокзал, сообщила 10 ноября ведомственная газета РЖД «Гудок».

До конца 2020 года поезд продолжит прибывать на Курский вокзал. С Нового года составы переведут на Павелецкий. В дни новогодних каникул в РЖД планируют назначить дополнительные поезда из Москвы в Белгород, всего в компании введут 191 дополнительный состав для поездок по России.

В тоже время с 13 по 23 декабря 2020 года отменяется поезд № 743/744 Белгород — Москва.