Москва, , 11:44 — REGNUM Решение о переносе даты итогового сочинения для учащихся 11-х классов московских школ может быть принято на основании обращения органа исполнительной власти. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы в ответ на запрос ИА REGNUM.

Редакция обратилась в департамент с вопросом, рассматривается ли вариант переноса итогового сочинения для учащихся 11-х классов со 2 декабря 2020 года на резервные дни в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

«В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, который утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №190/1512 от 7 ноября 2018 года, Рособрнадзор определяет дополнительный срок итогового сочинения (изложения) на основании обращения органа исполнительной власти в случае невозможности его проведения по объективным причинам в установленную дату», — говорится в ответе.