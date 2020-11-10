Псков, , 11:51 — REGNUM В Псковской области за истекшие сутки подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 10 ноября в региональном оперативном штабе. Это всего на один случай больше, чем сутками ранее.

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Всего в регионе выявили 9118 подтвержденных случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии. Выздоровели из этого количества 4815 человек, в том числе четверо пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 умерли 70 жителей Псковской области.

За минувшие сутки в регионе проведено 1237 тестов на коронавирус, общее количество исследований превысило 138 тысяч.

Накануне власти Псковской области сообщили, что ковидом заболела заведующая терапевтическим отделением филиала Локнянской больницы. «В больнице проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, выявляется круг контактных лиц», — отметил официальный областной канал в Telegram.

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