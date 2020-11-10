Москва, , 11:42 — REGNUM На сегодняшний день Россия всё ещё не вышла на пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«О пике говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх», — сказала Пшеничная.

По её словам, в стране фиксируется фаза роста, который будет продолжаться преимущественно за счёт регионов.

Пшеничная подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 в регионах страны начался в разное время, и по этой причине пик заболеваемости придётся на разное время с разрывом в пределах двух-трёх недель.