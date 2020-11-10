Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус сравнялось с числом выявленных случаев заражения, составив 214. Новых летальных исходов нет. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 10 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 22 908 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки выявлено 214 носителей SARS-CoV-2.

Переболели COVID-19 в регионе 18 237 человек, что составляет 79,6% от общего числа случаев заражения. Из них за последние сутки выздоровели 214 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 4372 пациента с коронавирусом.

Новых летальных исходов в Ульяновской области. Всего с начала пандемии в регионе умерли 279 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области при ухудшении ситуации с коронавирусом обучение после школьных каникул может начаться в дистанционном формате. Глава региона Сергей Морозов дал поручение должностным лицам подготовиться к возможному переводу обучения с очного на дистанционный режим.

Кроме того, с 16 ноября в Ульяновской области планируют ввести режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан.

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